Trái cây sấy, hạt điều vị wasabi, đậu phộng chiên nước mắm, mứt dâu tươi sấy dẻo, mứt xoài dẻo... Thị trường mứt đã chuyển động vô cùng nhộn nhịp, người tiêu dùng tha hồ lựa chọn các món nhâm nhi “đầu câu chuyện” cho gia đình vào ngày xuân.

Những ngày này, từ siêu thị, chợ cho đến những trang bán hàng online ngập tràn các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ăn vặt của mọi người. Dẫu chỉ là những món ngọt, món ăn vặt nhưng thiếu mứt tết, thiếu hạt rang, thiếu âm thanh tanh tách khi cắn hạt dưa, hạt bí trong lúc nhâm nhi trà thơm có vẻ như ngày xuân chưa chạm ngõ.

Ngồi nhà đặt mứt bánh tết

Không sợ đông người chen chúc, giảm thiểu xách hàng nặng hay chở quá nhiều đồ cồng kềnh, chỉ cần để lại số lượng, tên mặt hàng, hẹn ngày giờ là các cửa hàng trực tuyến sẽ đem mứt, bánh đến giao tận nhà cho khách. Các sản phẩm bán trực tuyến còn đa dạng và độc lạ hơn, nhiều sản phẩm mới, khách hàng chỉ cần ngồi ở nhà, xem qua một lượt là có thể mua sắm cho cả gia đình, tiết kiệm nhiều thời gian đi chợ.

Bán hàng tết đã 3 năm, fanpage Đặc sản kiến cung cấp nhiều loại mứt dẻo như xoài dẻo, cóc dẻo, chùm ruột, mứt me dẻo nguyên trái... Năm nay, giá bán có tăng một chút so với năm trước nhưng không đáng kể, mứt chùm ruột 90.000 đồng/hộp, mứt me nguyên trái giá 115.000 đồng/gói, mứt cóc dẻo và mứt xoài dẻo giá 90.000 đồng/hũ.

Chị Vũ Thảo, chủ Đặc sản kiến cho biết: “Mứt xoài và cóc dẻo là hai sản phẩm bán chạy ở cửa hàng tôi, được sản xuất ở Bến Tre rồi chuyển lên Sài Gòn. Để làm mứt cóc dẻo hơi kỳ công một chút, phải là cóc giống của VN, trái không to bằng cóc Thái nhưng có mùi thơm hơn. Tách bỏ hột, thái thành miếng, trộn đường, muối, ớt để gia vị ngấm đều, sau đó sên trên lửa riu riu cho keo lại có màu vàng là được. Tránh không xào quá lâu khiến miếng cóc cứng, không ngon. Xoài dẻo cũng có thành phần tương tự khi làm mứt cóc dẻo, nhưng chú ý lựa trái xanh, giòn, tốt nhất là xoài cát Hòa Lộc cho mùi thơm và dai hơn”.

Không chỉ bán mứt tết, tại đây còn bán cả các loại hạt như đậu phộng chiên nước mắm tỏi ớt giá 40.000 đồng/hũ, hạt điều chiên nước mắm tỏi ớt giá 45.000 đồng/hũ.

Ngoài các loại bánh chưng, bánh tét từ gạo lứt, năm nay fanpage Bếp Lứt có các loại mứt tết đặc biệt. Bên cạnh mứt dừa truyền thống, mứt gừng cay thơm, năm nay người tiêu dùng có thể mua thêm mứt khóm gừng với giá 110.000 đồng/hộp 300 gr.

Khóm và gừng mài nhỏ, sên cùng với đường vàng rồi vo thành viên tròn lăn qua dừa khô nhìn rất bắt mắt. Vị chua ngọt của khóm trộn với vị cay nhẹ của gừng, chút béo bùi của dừa nạo, cắn một miếng nhỏ, chiêu một ngụm trà thơm là đủ đầy cho buổi sáng đầu xuân.

Ngọt ngào đầu xuân

Theo chủ đề của mâm ngũ quả với các loại trái cây như mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, tất cả đều được dùng làm nguyên liệu thành mứt. Đu đủ sấy dẻo cũng là món ăn mới, xoài dẻo có vị ngọt hoặc cay mặn ngọt rất ngon. Đa dạng nhất là dừa với đủ các vị như phúc bồn tử, mứt dừa cà phê quế, mứt dừa vị trà xanh, lá dứa, hay vị sô cô la, hoặc sầu riêng… đủ cả.

Giá bán các loại mứt dừa từ 220.000 - 350.000 đồng/kg tùy loại. Ngoài các loại bánh ngọt cho ngày tết, tiệm bánh Ngọc Trân có nhiều loại mứt cho dịp tết như mứt mãng cầu, dừa, củ năng, khoai lang, mứt me... Chủ cửa hàng gợi ý: “Hầu như các loại mứt của chúng tôi đều cho ít đường để phù hợp với người ăn kiêng hoặc không thích vị ngọt đậm.

Năm nay,­­­­ tôi giới thiệu thêm mứt mãng cầu xiêm hơi chua chua ngọt ngọt. Để thuận tiện cho khách, chúng tôi thường làm mứt mãng cầu thành những cây kẹo nhỏ, khi ăn chỉ cần bỏ lớp vỏ kiếng bên ngoài rồi nhâm nhi. Nếu đã quá ngán với đồ nhiều dầu mỡ, hay thức ăn quá ngọt, thì mứt mãng cầu hơi chua nhẹ là sự lựa chọn lý tưởng cho dịp đặc biệt này”.

Ưu điểm của lagim sấy là giòn, ít ngọt có thể bổ sung chất rau cho những ngày ăn quá nhiều thịt cá. Tại cửa hàng Hạnh Food, ngoài những loại rau củ sấy phổ biến như khoai lang, khoai môn, mít, đậu cô ve thì có thêm nhiều loại mới như chanh dây sấy dẻo, đậu bắp sấy dẻo, sầu riêng sấy khô, vỏ bưởi sấy dẻo cay, hồng sấy dẻo... giá bán tùy từng loại từ 45.000 - 170.000 đồng/gói.

Dâu tây và dâu tằm trước nay làm rất nhiều loại như nước ép, trộn salad, thời gian gần đây được ướp thêm đường rồi sấy dẻo ăn hơi dai dai, ngọt ngọt cũng lạ miệng. Giá bán cũng không quá cao từ 55.000 - 85.000 đồng/gói.

Đậu phộng cũng có thêm vị mới là đậu phộng chiên nước mắm ớt tỏi, các loại hạt khác như đậu trắng, đậu ngự, đậu đỏ cũng được ngào đường làm tăng thêm sự phong phú cho mâm cỗ ngọt của ngày tết. Không thể bỏ qua món hạt điều ngoài chiên nước mắm, ngào đường với nước cốt dừa, hạt điều vị wasabi, hơi cay cay. Ngoài uống trà thơm, có thể dùng hạt điều vị wasabi đưa cay cùng ly rượu nồng ngày xuân cũng bắt mồi.

