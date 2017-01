“Homemade” dường như đã được Việt hóa bởi chỉ cần nhắc đến hai chữ ấy, người ta nghĩ ngay đến những sản phẩm có chất lượng cao - an toàn vệ sinh thực phẩm và không đại trà.

Những món cho ngày Tết dạng “homemade” giờ đây không những đa dạng, phong phú mà còn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của nhiều bà nội trợ.

Từ tết năm ngoái, nhóm bạn văn phòng một công ty truyền thông tại Q.1, TP.HCM đã có dịp thử món kẹo chuối của Minh Thư và “kết” luôn. Kẹo giá phải chăng: 150.000 đồng/kg luôn hút khách bởi vị ngọt không gắt, vị béo ngậy của đậu phộng - dừa, quyện với vị chuối xiêm ngọt, thêm thơm nồng của gừng rất “đúng bài”. Kẹo chuối lại để được khá lâu nên đây cũng là một trong những món rất thích hợp để làm quà tết.

Trao đổi với Minh Thư - 30 tuổi, Facebook Vương Minh (Letter King) về mối duyên cung cấp mặt hàng theo mùa vụ này. Chị hồ hởi nhớ lại việc bén duyên nghề từ cách nay 4 năm. Kẹo do một người bà con ở Ba Tri, Bến Tre làm. Thấy ngon nên cô mang lên mời bạn bè dùng thử. Ai cũng thích và khuyến khích cô phân phối.

Thực ra đây là một trong những loại kẹo có sản xuất theo dạng công nghiệp ở Bến Tre nhưng dĩ nhiên chất lượng của hàng đại trà so với mặt hàng Minh Thư cung cấp có khác biệt khá lớn. Minh Thư chia sẻ: “Nguyên liệu làm kẹo khá đơn giản, trong đó có chuối xiêm tươi chín rục (chuối được mình chủ động đặt mua từ nhà vườn hoặc dặn các chủ vựa chuối ở quê cung cấp); đường, đậu phộng, gừng, dừa non bào, một ít chanh và bánh tráng nướng - loại bánh tráng Mỹ Lồng có nước cốt dừa, đường thơm béo”.

Hiện Thư chỉ cung cấp món kẹo chuối theo thời vụ - chủ yếu phục vụ tết. Trước tết khoảng 1 tháng, chị sẽ thông qua kênh Facebook hoặc bạn bè để chốt số lượng cụ thể và chỉ sản xuất theo đúng đơn đặt hàng. Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, kẹo chuối nhà Thư chỉ có hạn sử dụng trong vòng 1 tháng vì không chất bảo quản; làm thủ công nên cũng không thể nhận đơn hàng quá lớn.

Kẹo sẽ lần lượt được giao 4 - 5 lượt trong thời gian làm hàng tết này (Noel, rằm tháng 12 âm lịch, ngày 20 - 26.12 âm lịch) để đảm bảo kẹo đến tay khách lúc nào cũng mới nhất. Mỗi đợt trung bình hàng giao từ 30 - 70 kg.

Một trong những thương hiệu khác được chị em văn phòng khá tín nhiệm thời gian gần đây là sản phẩm mứt dừa, me dầm và đặc biệt là mứt dâu da Chị Hai Mỹ Tho.

Tương tự như “đường đi” của món kẹo chuối, những món ngon ngày tết này được cô em gái tên Hồng Hạnh (35 tuổi, làm tại một Công ty truyền thông Q.Tân Bình, TP.HCM; Facebook Hạnh Nguyễn) mang lên công ty mời bạn bè ăn thử, ai cũng muốn đặt hàng nên Hạnh quyết định nhờ chị Hai làm, cũng là một cách kiếm thêm thu nhập mà lại cung cấp cho bạn bè, người thân những món ăn ngon, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chẳng hạn với món me dầm, bí quyết của thương hiệu Chị Hai là không ngâm phèn chua để ngay cả bà bầu cũng có thể sử dụng được. Me chọn trái hơi già, cơm dày; không chọn trái quá già vì khi đó phần màng bao hạt sẽ dai, me ăn bị xảm như có cát. Ngâm me với muối hột một buổi, sau đó tách vỏ, lấy phần nước ngâm đó ngâm me 1 ngày 1 đêm. Rửa sạch, để ráo, thắng nước đường rồi cho me vào. Giá 140.000 đồng/kg.

Với món mứt dừa, chị Hai sẽ bao nguyên dừa từ vườn rồi thuê người hái. Dừa nhà làm không chất bảo quản, thơm ngát như tự tay mình làm nên lấy lòng được cả những khách hàng vốn dĩ là “cao thủ” trong việc bếp núc. Giá hiện tại là 150.000 đồng/kg nhưng nếu sát tết có thể dao động đến 180.000 đồng/kg do nguyên liệu và ngay cả tiền vận chuyển cũng tăng.

Độc đáo nhất của sản phẩm Chị Hai Mỹ Tho phải kể đến món mứt dâu da. Dâu da miền Tây có nhiều giống, mọng nước, mùi vị, độ chua ngọt khác nhau. Và sản phẩm mứt dâu da nhà chị là món rất mới, chưa có nhiều trên thị trường. Dâu được rửa sạch, gọt bớt phần vỏ mỏng bên ngoài, lấy hết hột, uớp theo tỷ lệ 1 đường - 3 dâu rồi sên trên lửa than.

Vị chua chua ngọt ngọt không ngán, để tủ lạnh càng tăng thêm độ dẻo, là món dùng ngày tết khá thú vị. Giá 200.000 đồng/kg. Hồng Hạnh khoe rằng món mứt dâu lạ lẫm này đã từng bước tạo dựng được vị trí riêng khi lượng bạn bè đặt hàng cho dịp tết này đang tăng lên mỗi ngày, ai cũng hào hứng nếm thử món mới và không ngại ngần giới thiệu cho bạn bè chung quanh.

An Khuê

Ảnh: Vương Minh